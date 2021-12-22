Крым может дополнительно получить 200 млрд рублей, если правительство РФ примет решение продлить федеральную целевую программу развития Крыма до 2030 года. Об сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов, уточнив, что инициатива продления программы исходит от президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 1 февраля власти республики должны предоставить перечень объектов, которые необходимо включить в ФЦП. В первую очередь, речь идет об объектах водоснабжения и водоотведения, а также учреждениях образования и здравоохранения.

Если проектная документация будет подготовлена вовремя и качественно, деньги предусмотренные на 2025 – 2030 году могут начать выделять раньше.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»