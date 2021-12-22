Сидите дома: в Ялте закрыли все школы и детские сады

В Ялте закрыли все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», образовательный локдаун связан с шалостями природы и вводится пока на один день.

«В связи со сложными погодными условиями образовательный процесс во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты приостанавливается на один день – 23 декабря. Решение принято штабом ЧС, – сообщила глава города Янина Павленко. – Прошу проинформировать всех сотрудников, родителей обучающихся и воспитанников. И еще раз обращаюсь к работодателям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей».

Напомним, в Крыму вторые сутки идет снег. К вечеру снегопад на ЮБК усилился, и в четверг, 23 декабря, тоже прогнозируются сильные осадки. Кроме того, к утру температура на ЮБК понизится до -10.

Симферополь, Олег Яковенко

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