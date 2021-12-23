Зима всё? В Крыму прогнозируется резкое потепление

В Крыму прогнозируется резкое потепление.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодняшний день будет еще морозным: холоднее всего в центральных районах – до -9 и на севере полуострова – до -6. На ЮБК уже не ниже -3. Снег прогнозируется только на востоке Керченского полуострова.

Грядущей ночью столбики термометров могут опуститься до -12, но уже днем в пятницу в большинстве регионов Крыма преодолеют нулевые отметки, поднявшись до +4. В субботу ожидается до +10, а воскресенье – до +12. Дожди ускорят процесс таяния выпавшего за 3 дня снега, так что в некоторых местах не исключены подтопления.

Симферополь, Лиана Макоба

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