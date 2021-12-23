Один из мостов через Северо-Крымский канал начал разрушаться, движение на опасном участке не ограничили

В Джанкойском районе начал разрушаться мост через Северо-Крымский канал. Движение на опасном участке не ограничено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у села Победное рухнула часть моста – отвалилось ограждение. Причем, не отдельными частями, а всей полосой: массивные бетонные блоки упали с моста вместе со скреплявшими их металлоконструкциями.

Местные жители заявляют, что мост давно находится в аварийном состоянии: в последний раз его ремонтировали в 2009 году. Ограждающая конструкция начала разрушаться еще несколько недель назад, но никто из чиновников и дорожников не обратил на это внимания.

В данный момент оставшийся без ограждения борт моста обозначили красной летной и обещали ночью подсвечивать. Закрывать движение автотранспорта не стали – ближайшая переправа находится далеко, и приходится делать крюк в 30 км.

Отремонтируют конструкцию нескоро: к разработке проекта планируют приступить только в 2022 году. Мост продолжает разрушаться.

Джанкой, Лиана Макоба

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