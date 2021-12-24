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Пятница, 24 декабря 2021, 11:48 мск

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В Крыму существенно сократили финансирование программы переселения из аварийного фонда

Финансирование программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Крыма до 2024 года» существенно сократили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, Совмин РК внес поправки в программу расселения аварийного жилья.

В 2018 году правительство Крыма обещало, что из жилых помещений в признанных

аварийными многоквартирных домах будет отселено 942 человека, а общее число жилых помещений (то есть квартир), расселяемых в рамках программы – 351. В теперешней редакции отселяемых жильцов осталось 930, а расселяемых помещений – 348.

Постановлением совмина №799 существенно уменьшено и планируемое финансирование будущего расселения.

Общая сумма состоит из двух слагаемых: средства Государственного Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и собственные средства Республики Крым.

На 2024 год федеральных средств предполагалось выделить более 58 млн руб, теперь обещано только 26 млн руб. Из республиканского бюджета на 2023 и 2024 годы на расселение планировалось выделить 173 млн и 183 млн руб соответственно. Теперь эти суммы обнулены – их переложили на небогатые муниципальные образования.

То есть, вполне вероятно, что программу еще раз секвестируют.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2021, РИА «Новый День»

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