Путин объяснил, почему Запад накладывает санкции на Крым

Вопрос признания российского статуса Крым – это лишь инструмент давления на РФ, интересы самих крымчан никого на Западе не волнуют. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос о проблемах, возникающих в связи с наложеним на Крым санкций, со стороны других государств.

«Странная ситуация складывается, – отметил глава государства. – Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым – жертвы агрессии. За что их дополнительно наказывать? А если Крым присоединился к России по собственной воле, по итогам референдума, значит, это демократия. Что – кто-то борется с демократией?

Ответ один: плевать они хотели и на интересы крымчан, и на Россию, и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы. Вот и все».

Москва, Олег Яковенко

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