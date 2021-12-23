Президент России пообещал разобраться с доходами и уровнем цен в Крыму

Россия постепенно, но уверенно будет решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства заверил крымчан, что будут решены вопросы с водоснабжением, так же как были решены вопросы с энергоснабжением. Будет развиваться инфраструктура – транспортная, курортов и неприбрежных городов. Федеральные власти обещают и дальше строить лечебные и учебные учреждения.

«Будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного. Крым и Севастополь позднее включились в этот процесс и поэтому немного отстают, но мы обязательно будем системно решать и эту проблему, и другие. Мы обязательно найдем способ, чтобы обеспечить устойчивой связью людей. Я сейчас не буду говорить, как мы это сделаем, чтобы не помешать самому процессу».

Президент отметил, что в Крыму есть проблемы с уровнем доходов, заработной платы, уровнем цен. И пообещал, все эти проблемы решать «постепенно, но уверенно».

Москва, Олег Яковенко

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