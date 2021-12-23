В Крыму отменили QR-коды для входа в ТРЦ и разрешили посещать детские праздники

В Крыму разрешили взрослым посещать детские праздники и заходить любые ТРЦ без QR-кода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно поправкам, родители смогут посещать новогодние и рождественские мероприятия в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях при условии наличия сертификата или QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Кроме того, до 20 января попасть торговые и торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более можно будет без предъявления сертификата или QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном ковиде.

«Данные решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости», – сообщил Аксенов.

Отметим, что с 20 января действие ограничений будет возобновлено.

Симферополь, Лиана Макоба

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