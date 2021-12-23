Руководителя ГУП «Крымгеология» задержали при получении взятки

В Крыму задержали руководителя ГУП РК «Крымгеология»: он подозревает в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что весной текущего года генеральный директор ГУП РК «Крымгеология», наделенный полномочиями осуществлять руководство процесса добычи и продажи инертных материалов на карьере в Белогорском районе, контролировать их своевременную отгрузку, заключать договоры с покупателями, высказал представителю ИП свои требования о деятельности коммерсанта на данной территории: он заключит договор поставки песчано-гравийной смеси и суглинок, а в последствие организует беспрепятственную отгрузку указанных инертных материалов за денежное вознаграждение.

В рамках этого «соглашения» директор ГУП ежемесячно получал от предпринимателя определенную сумму (общий размер взятки составил 365 тысяч рублей) путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета аффилированных лиц и лично.

Во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей подозреваемый был задержан в Симферополе оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По месту работы и жительства директора ГУП проведены обыски, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия. Свою вину в совершенном преступлении он признал.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствие готовится предъявить фигуранту уголовного дела обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Симферополь, Лиана Макоба

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