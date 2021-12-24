Погода решила одну из больных проблем Севастополя, но готовит другую

Обильные снегопады помогли на время справиться с одной их главных проблем Севастополя – нехваткой питьевой воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только 22 декабря в городе выпало более 11 мм осадков. Вчера снегопад продолжился, высота снежного покрова достигла 30 см.

Это помогло пополнить запасы основного питьевого источника Севастополя – Чернореченского водохранилища. Если минувшей весной уровень воды в нем приблизился к критически низкой отметке, то сегодня водоем заполнен более чем на две трети.

Учитывая, что город потребляет около 130 тыс кубометров в сутки, этого запаса хватит на ближайшие 9 месяцев.

Однако теперь Севастополь ждет новая напасть: уже сегодня резко потеплеет, и начнется обильное таяние снега. Свою лепту внесет и дождь. Так что город, который накануне завалило снегом, сегодня может затопить.

Севастополь, Лиана Макоба

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