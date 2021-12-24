Новогодний стол в Крыму подорожал почти на 10%

Традиционный новогодний стол в Крыму подорожал почти на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат подсчитал стоимость набора продуктов и напитков, которые большинство крымчан покупают для встречи нового года, для семьи из четырех человек.

В список для анализа было включено 28 продуктов: в нем нет мандаринов и вина, зато есть апельсины, мясо, колбасы, сыры, сладости, шампанское, водка, коньяк и так далее.

Оказалось, что «праздничный набор» подорожал за год на 9,3% и обойдется минимум в 7,5 тысяч рублей. В прошлом году «инфляция новогоднего стола» отмечалась на уровне 5,5%.

Отметим, что расчеты делали, исходя из ноябрьских цен, так что на деле угощение обойдется еще дороже.

Симферополь, Лиана Макоба

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