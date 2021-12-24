Суточное соотношение заболевших ковидом и умерших от него в Крыму достигло пугающих значений

В Крыму за сутки зарегистрировано 120 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 24 человека. Соотношение вновь заболевших и умерших пугающая: получается, что суточная летальность составляет 20%.

Напомним, 20 декабря заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский сообщил, что в крымских стационарах в тяжелом состоянии находится 280 человек, 80 из них были подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие 4 дня умерли 98 человек, или треть от тех, кто находился в тяжелом состоянии.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 126 тысячи 89 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 181 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

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