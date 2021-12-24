Крым продолжит засыпать и заливать

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтального раздела сегодня днем, грядущей ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, при порывах – до 25 м/с.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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