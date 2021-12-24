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Пятница, 24 декабря 2021, 11:29 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Крым продолжит засыпать и заливать

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтального раздела сегодня днем, грядущей ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, при порывах – до 25 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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