Крым продолжит засыпать и заливать

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением фронтального раздела сегодня днем, грядущей ночью и утром 25 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, при порывах – до 25 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

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