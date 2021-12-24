Россия автоматически признает выданные в Донбассе свидетельства о браке

Зарегистрированные согласно законодательствам ДНР и ЛНР браки будут отражены в российских паспортах жителей ЛДНР при обращении супругов в миграционную службу РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила депутат Народного совета ДНР Анастасия Селиванова.

«Жители ДНР с российским гражданством просто привозят свое свидетельство о браке в миграционную службу РФ, предъявляют свои российские паспорта и им ставят штампы. Ведь согласно указу № 74 президента РФ наши документы признаются на территории России.

Этот же документ (свидетельство о браке в ДНР) является основанием для смены фамилии, если женщина после бракосочетания принимает фамилию мужа», – приводит слова Селивановой донецкое издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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