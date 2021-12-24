Компании Крыма и Севастополя начали закрывать информацию об учредителях

Компании Крыма и Севастополя начали закрывать информацию о своих владельцах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скрывать подобные данные крымчанам разрешило правительство РФ в 2019 году – чтобы защитить предпринимателей от западных санкций. В качестве бонуса появилась возможность «спрятать» бизнес-связи депутатов и чиновников.

Предоставленным правом воспользовались пока немногие: согласно аналитике компании «Контур», подготовленной по просьбе РБК, в 2021 году опцией воспользовались около 60 крымских ООО. Каждое второе из них закрыло информацию не только об учредителях, но и о директоре. Теперь эти сведения могут получить только госорганы, Банк России и суды.

Любопытно, что большинство из закрывших информацию, сделали это в течение последних 6 месяцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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