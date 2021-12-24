Ковидная вольница: в Крыму отменили еще ряд ограничений

Крым продолжает смягчать антиковидные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

До 20 января разрешено проводить массовые зрелищные и развлекательные мероприятия в ТРЦ, заведениях общепита. Снова можно работать боулингам и аттракционным, расположенным на открытом воздухе. Отменены QR-коды при посещении заведений общественного питания, расположенных на территории аэропорта и объектах придорожного сервиса.

Почему запреты отменяют – понятно: чтобы привлечь туристов. Непонятно, почему только до 20 января – при таком-то падении заболеваемости. Возможно, что-то неладно в Крыму с ковидной статисткой или глава РК уверен, что устроенная им «ковидная вольница» добром не кончится.

Симферополь, Лиана Макоба

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