Ковидная вольница: в Крыму отменили еще ряд ограничений

Крым продолжает смягчать антиковидные ограничения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес очередные изменения в собственный указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
До 20 января разрешено проводить массовые зрелищные и развлекательные мероприятия в ТРЦ, заведениях общепита. Снова можно работать боулингам и аттракционным, расположенным на открытом воздухе. Отменены QR-коды при посещении заведений общественного питания, расположенных на территории аэропорта и объектах придорожного сервиса.
Почему запреты отменяют – понятно: чтобы привлечь туристов. Непонятно, почему только до 20 января – при таком-то падении заболеваемости. Возможно, что-то неладно в Крыму с ковидной статисткой или глава РК уверен, что устроенная им «ковидная вольница» добром не кончится.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube