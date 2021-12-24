Шок и обморок: снег массово вывел из строя дворников Севастополя

В Севастополе объяснили, почему дворники и дорожники не могут очистить город от снега. Оказывается, они не умеют. А некоторые, увидев снег, испытали такое потрясение, что вообще не могут работать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию местным журналистам объяснила начальник службы по работе с обращениями граждан ООО УК «Центр» Наталья Павленко. Выяснилось, что севастопольские дворники не просто не умеют убирать снег, они в принципе не знают, «что это такое и с чем его едят».

«Обучать людей надо, – заявила Павленко. – Как может убрать человек снег, когда он его видит впервые? Или не видел его много лет?»

Севастопольских дворников снег настолько шокировал, что четверо из них сразу же уволились, а еще восемь – заболели.

Похоже, что в шоке слегли и все дорожники: городские власти обратились за помощью в расчистке дорог к военным. Горожане не сомневаются, что в городе скоро станет совсем чисто – они опираются на опыт прошлых лет: когда власти однажды попросили военных помочь убрать снег в Евпатории, те ввели в город танки и практически мгновенно убрали все ненужное. Правда. вместе с асфальтом.

Севастополь, Илья Пелехов

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