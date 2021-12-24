В Крыму отмечают падение турпотока на новогодние праздники

В Крыму прогнозируют существенное снижение турпотока на новогодние праздники.

Как уже сообщал «Новый День», власти республики ожидали, что встретить 2021 год и провести зимние каникулы на полуостров приедет не менее 500 тысяч туристов. Приехали всего 239,7 тысяч. На этот раз гостей ожидается еще меньше, причем, существенно.

Минкурортов РК сообщало, что уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%. Представители турсферы такую статистику не подтверждают: по их словам высокая почти полная загрузка отмечается только в нескольких пятизвездочных отелях, у остальных уровень бронирования гораздо ниже.

«Один из объектов, который входит в ассоциацию, имеет 60% – 70% загрузки, – цитирует «Интерфакс» председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея. – Остальные практически стоят пустые, и заявок на новогодние программы очень мало, при этом, в основном запросы идут от крымчан».

По словам Маковея, на снижение интереса к новогоднему Крыму повлияли не только конкуренция со стороны зарубежных курортов и ковидные ограничения, но качество предоставляемых услуг – на полуострове отмечается острый дефицит хороших отелей с развитой инфраструктурой, перегретый ценник и отсутствие массовой рекламы.

Симферополь, Лиана Макоба

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