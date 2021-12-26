Посол Украины в США выразила неудовлетворение западными санкциями против РФ

Запад должен не просто продлевать однажды принятые антироссийские санкции, а постоянно усиливать их и вводить новые.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила бывший министр финансов, а ныне посол Украины в США Оксана Маркарова.

По её словам, санкции против Москвы следует расширять до тех пор, «пока Россия не вернёт Крым и Донбасс».

«Меня часто спрашивают, удовлетворены ли мы тем, как помогают нам Соединенные Штаты. Я всегда дипломатически отвечаю, что мы будем удовлетворены, когда Крым вернется в Украину, когда Донецк и Луганск будут дома. Поэтому мы априори не можем быть удовлетворены, пока не добьемся в Украине мира», – рассуждает посол.

«Мне очень понравилось, как сказал экс-посол США в России Майкл Макфол: когда ты паркуешь машину неправильно – тебе дают штраф. Если завтра она стоит там, тебе дают новый штраф.

Так вот, Россия до сих пор не убралась с нашей территории, соответственно, санкции должны усиливаться», – приводит слова Маркаровой «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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