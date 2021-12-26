В Киеве заявили, что Украина начала возвращать Кубань

Украина начала «возвращать Кубань» в состав страны – об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами, – написал он в telegram. – Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это не первое заявление Гончаренко на счет Кубани. Например, полгода назад он сообщил, что территория Краснодарского края является «украинской исторической», так как еще 100 лет назад там «говорили на мове».

На самом деле, первые 25 тысяч украинцев появились на Кубани только в последние годы XVIII века в составе Черноморского казачьего войска по указу Екатерине II для заселения только что отвоеванных у Турции южных земель. Одновременно в регион начали переселять казаков и крестьян из других территорий Российской империи.

Согласно Всероссийской переписи 1896 года на Кубани проживало 42,56% русских и 47,4% малороссов. Говорили они на «кубанской балачке», сложившейся из говоров малороссийских и великороссийских поселенцев с изрядной долей тюркских слов (лингвисты утверждают, что с тех пор «балачка» практически не изменилась и приезжие с Украины ее не понимают).

По документам в 1917 года украинцев на Кубани проживало 47,36%. В 20-х года прошлого века началась насильственная украинизация региона, и к по переписи 1926 года украинцами назвали себя уже около 60% кубанцев, но более трети из них считали родным языком русский.

В правительстве Краснодарского края заявления Гончаренко называют голословными и ни на чем не основанными.

Кстати, согласно той же переписи 1897 года в соседнем с Кубанью Крыму на малорусском языке говорили менее 12% населения, в 1979 году – 13,6%, в 2001 году – 9,5%, а в 2014 году русский назвали родным более 84% жителей полуострова.

Киев, Игорь Юров

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