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Воскресенье, 26 декабря 2021, 10:54 мск

Новости Крым

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Выявляемость коронавируса в Крыму прекратила падение

Выявляемость коронавируса в Крыму прекратила стремительное падение: за минувшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев инфекции. Это больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность остается на высоком уровне: 25 декабря скончались 24 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 126 тысяч 321 зараженный, жертвами ковида стали 4 тысячи 229 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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