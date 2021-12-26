Выявляемость коронавируса в Крыму прекратила падение

Выявляемость коронавируса в Крыму прекратила стремительное падение: за минувшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев инфекции. Это больше, чем накануне.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность остается на высоком уровне: 25 декабря скончались 24 человека.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 126 тысяч 321 зараженный, жертвами ковида стали 4 тысячи 229 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
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