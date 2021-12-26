В Крыму природа продолжает подкидывать неприятности

Природа продолжает подкидывать крымчанам неприятности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Евпатории сильные порывы ветра подняли нагонные волны, которые, преодолев пляжную зону на улице Симферопольской, в трех местах прорвали береговое ограждение. По словам главы администрации города Романа Тихончука, в настоящее время проезжая часть подтоплена на протяжении 500 метров.

В Севастополе на проспекте Героев Сталинграда под тяжестью снега рухнула крыша рынка. Известно, что купол сделан из поликарбоната и был установлен 15 лет назад. Никто не пострадал.

В Ялте в очередной раз закрыли дорогу на Ай-Петри: на проезжую часть сошел снежный пласт.

Симферополь, Лиана Макоба

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