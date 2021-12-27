Представитель ЛНР: Донбасс создал свой военно-промышленный комплекс

Без малого восемь лет войны не помешали восставшему Донбассу организовать и значительно нарастить собственное производство необходимых для сопротивления украинской армии вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Луганской народной республики на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, в ЛНР и ДНР бесперебойно работают и наращивают продукцию 20 предприятий оборонно-производственного комплекса. Кроме того, под военные нужды была перепрофилирована часть предприятий гражданского сектора.

Народные республики производят широкую номенклатуру вооружений – от патронов ко всем видам стрелкового оружия до тяжёлых вооружений и снарядов к ним.

Донецкий дипломат отметил, что военно-промышленный комплекс Донбасса соответствует всем российским стандартам и полностью готов к интеграции в российский ВПК.

«Это всё потенциал для системного развития ВПК Донбасса, и он очень большой. Мы вполне можем интегрироваться в те процессы развития, которые сегодня происходят в ВПК России. Это вывело бы Донбасс на совершенно иные уровни, в том числе и производства» – приводит слова Мирошника донецкое издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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