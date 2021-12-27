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Понедельник, 27 декабря 2021, 13:39 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Перед новым годом Крым зальет

Конец 2021 года в Крыму будет мокрым. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», циклон, зависший над полуостровом, задержится, минимум, до 31 декабря. По словам Тишковца, в ближайшие дни в Крыму может выпасть до 70% месячной нормы осадков – в основном, в виде дождя.

До конца года дневные температуры не будут опускаться ниже +5 градусов, но в январе снова ожидаются похолодание и снегопады.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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