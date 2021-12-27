МИД РФ: Мы должны положить конец расширению НАТО и втягиванию Украины в альянс

Задача России на пути установления глобального паритета с США и получения твёрдых гарантий безопасности – положить конец агрессивному продвижению НАТО на восток и исключить милитаризацию и втягивание Украины в альянс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом винтервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО», – подчеркнул он.

По словам Рябкова, все говорят только о праве Украины самостоятельно определять свою стратегию присоединения к военным блокам, однако для Москвы безопасность России и европейского континента имеет не меньшее, а даже большее значение.

«Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – подчеркнул Рябков и добавил, что Россия потребует от Запада отозвать решение Бухарестского саммита 2008 года, пообещавшего Киеву перспективу вступления в НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»