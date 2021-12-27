Обильные снегопады разрушили карьеру вице-губернатора Севастополя

Обильные снегопады конца минувшей недели разрушили карьеру вице-губернатора Севастополя Николая Жигулина. Он покинул правительство города – сегодня об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Жигулин работал в севастопольском правительстве с ноября 2020 года. Курировал внутреннюю и информационную политику, департамент природных ресурсов и блок городского хозяйства. Причину увольнения зама Развожаев не назвал, но ранее поручил организовать служебную проверку по качеству уборки города от снега. Исполнять обязанности Жигулина – пока временно – назначен член комитета по политтехнологиям и исполнительного совета Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Сергей Толмачев.

Кроме того, губернатор сообщил об увольнении главы департамента образования Севастополя Елены Богомоловой. Новым руководителем подразделения назначена Лариса Сулима.

«Лариса Олеговна имеет большой опыт в образовании, более 20 лет опыт работы. С 18 года в Москве отвечала за информационное сопровождение регионально-ведомственных проектов, как раз то, что касается деятельности национальных проектов образования, курировала создание точек РОСТа по всей стране. Имеет опыт и знание по лучшим образовательным практикам по всей стране, которые, я надеюсь, будут активно развиваться и у нас в Севастополе», – отрекомендовал ее губернатор.

Однако наблюдатели считают, что смена Богомоловой на Сулиму вызвана не знанием лучших образовательных практик преемницы, а чисто экономическими причинами. В 2022 году в России начинается реализация масштабной программы капитального ремонта школ. В Севастополе планируется обновить 71 здание 40 общеобразовательных учреждений – деньги огромные. Городские власти рассчитывают получить на эти цели из федерального бюджета около 10 млрд. Скорее всего, Москва не рискнет оставить такие деньги без присмотра «своих людей».

Севастополь, Илья Пелехов

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