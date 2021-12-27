В текущем году в Крыму погибли более 600 дельфинов

В 2021 году в Крыму погибли более 600 дельфинов. И это только те, кто выбросился на берег.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» в текущем году обнаружил на крымском побережье трупы 603 китообразных. Среди них 266 азовок, 128 белобочек, 121 афалина и 88 дельфинов неуточненного вида.
49% случаев зафиксировано весной – в период активного промысла рыбы. В апреле даже был установлен месячный антирекорд – 135 выбросившихся животных.
У большей части погибших животных обнаружены следы жаберных сетей.
По данным специалистов центра, больше всего в погибших дельфинов зафиксировано в районе Севастополя – 28%, на втором месте Сакский район и Евпатория (по 20%), 13% пришлось на Ленинский район.
Всего за последние 5 лет в Крыму зафиксирована смерть 2 тысяч 450 китообразных.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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