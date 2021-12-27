Глава Крыма Аксенов намерен задержать президента Украины Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов обещал задержать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ. Зеленские до июля текущего года исправно оплачивали коммунальные услуги, но вот уже 5 месяцев копят долг. Учитывая, что в месяц за их квартиру начисляют около 6 тысяч рублей, задолженность достигла 30 тысяч.

Аксенов заявил, что власти Крыма подадут на Зеленского в суд за неуплату коммунальных услуг.

«Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника», – сообщил глава Крыма. И добавил: «В случае прибытия в Крым».

Симферополь, Лиана Макоба

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