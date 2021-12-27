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Понедельник, 27 декабря 2021, 18:12 мск

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В Севастополе отменили QR-коды

В Севастополе отменили QR-коды: с 28 декабря вход заведения общепит, кино, музеи, торговые центры, заведения сферы услуг и так далее будет свободным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снятие ограничений городские власти объяснили снижением уровня заболеваемости – за неделю выявляемость инфекции сократилась на 43%, а также тем, что коллективный иммунитет достиг 91%.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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