В Севастополе отменили QR-коды: с 28 декабря вход заведения общепит, кино, музеи, торговые центры, заведения сферы услуг и так далее будет свободным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снятие ограничений городские власти объяснили снижением уровня заболеваемости – за неделю выявляемость инфекции сократилась на 43%, а также тем, что коллективный иммунитет достиг 91%.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»