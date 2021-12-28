Ялту обезопасили от вододефицита минимум на год

Благодаря обильным осадкам Ялте хватит воды более чем на год. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году в различных местах Ялты объем выпавших осадков либо соответствовал норме, либо превысил ее. Снегопады минувшей недели тоже внесли значительную лепту в формирование запасов воды.

«Если в прошлом декабре с тревогой встречали новый год и с еще большей ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные, – заявила Павленко. – В Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, это 87% от общего объёма (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском – 6 миллионов или 57% от объёма (год назад – чуть больше 2,5 млн кубометров). Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты, даже если в ближайшее время не будет притока. Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников – Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада».

Ялта, Олег Яковенко

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