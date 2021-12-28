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Вторник, 28 декабря 2021, 09:15 мск

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Одна из знаменитых достопримечательностей Севастополя признана опасной для жизни

Одна из самых знаменитых природных достопримечательностей Севастополя признана опасной для посещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе Царского пляжа у мыса Фиолент произошел крупный обвал: разрушены тропа и лестница, ведущая к пляжу, частично завалена и береговая территория.

В Севприроднадзоре считают, что оползневые процессы активизировались из-за обильных осадков и резкого перепада температур, пишет «Российская газета». По словам специалистов, на обвалившемся склоне обнаружены глубокие трещины и нависающие глыбы – не исключено, что разрушение склона продолжится в ближайшее время. Местные жители отмечают, что грунт в этом месте продолжает осыпаться.

Севастопольцев и туристов просят не посещать Фиолент и, тем более не спускаться на пляжи – это опасно для жизни.

Мыс Фиолент расположен в 15 километрах к югу от центра Севастополя. Отсюда берет начало Главная (Южная) гряда Крымских гор, заканчивающаяся мысом Ильи в районе Феодосии.

Высота Фиолента достигает 52 метров над уровнем моря, протяженность отвесных скал – 7 километров.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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