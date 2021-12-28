Черное море в Крыму стало желтым

Море у берегов Евпатории окрасилось в желтый цвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные жители зафиксировали этот факт на видео и выложили в интернет. Это вызвало легкую панику: одни заявили об экологической катастрофе, другие – о фейке, решив, что автор просто перекрасил видео. Ошиблись и те, и другие.

По словам специалистов, желтое море – это обычное явление на западном побережье Крыма и на Керченском полуострове, где есть песчаные пляжи: во время сильных штормов вода поднимает песок, и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки желтого.

У глинистых берегов, например, в Каламитском заливе, море во время штормов может окраситься в цвет хаки или коричневый.

Во время цветения водорослей море может стать бирюзовым, а во время нашествия медуз – серебристо-серым.

Евпатория, Лиана Макоба

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