В Крыму задержали бывшего чиновника, обвиняемого в мошенничестве

В Крым задержали бывшего начальника отдела администрации Коктебеля. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю в сентябре 2018 года чиновник во время проверки торговых объектов Коктебеля заподозрил нарушения со стороны одного из предпринимателей. Он пригласил женщину к себе в кабинет для беседы. Та, представляя, в том числе, интересы другого индивидуального предпринимателя, заявила о желании получить еще две торговые точки. Чиновник решил воспользоваться ситуацией и предложил за определенную сумму способствовать решению вопроса.

Женщина передавала чиновнику деньги частями. Но мужчина взятые обязательства не выполнил, хотя получил от предпринимательницы 115 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»