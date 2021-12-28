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Вторник, 28 декабря 2021, 16:13 мск

Новости Крым

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В Крыму назначили врио министра сельского хозяйства

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эти полномочия делегированы первому заместителю министра Алиме Зарединовой.

Напомним, предыдущий глава ведомства Андрей Рюмшин уволен 1 декабря. Помимо министерского кресла, он занимал пост вице-премьера РК. Аксенов не исключил, что обязанности Рюмшина в качестве заместителя председателя республиканского правительства могут быть перераспределены между другими членами кабмина.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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