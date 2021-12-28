Безопасность проиграла корпоративам: в Крыму отменили QR-коды для посещения любых заведений

В Крыму отменили QR-коды и ПЦР-тесты для посещения общественных мест. Соответствующие поправки внес в собственный указ о введении повышенной готовности в связи пандемией коронавируса глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь без предъявления документов, подтверждающих антиковидную вакцинацию или перенесенную инфекцию, а также без результатов теста на коронавирус можно посещать не только торгово-развлекательные центры, но и заведений общественного питания, учреждения сферы услуг, бассейны и спортзалы, учреждения культуры и так далее. До этого был отменен на запрет на массовые мероприятия в барах, кафе и ресторанах.

«Просто все понимают, что будет ажиотаж: люди за продуктами пойдут и так далее… С точки зрения антиковидных мер это не рационально, но с точки зрения логики и здравого смысла мы приняли решение дать возможность с одной стороны заработать, с другой стороны – мы понимаем: кто в нашей стране может остановить новогодний корпоратив? Ну, никто! Как бы мы ни хотели», – пояснил глава Крыма снятие запретов и отмену QR-кодов.

Пока антиковидные ограничения смягчили до 20 января.

Симферополь, Олег Яковенко

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