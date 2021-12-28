В Севастополе разрешили заселяться в отели и гостиницы без QR-кодов

В Севастополе разрешили заселяться в отели и гостиницы без предоставления QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни, а также результатов ПЦР-тестов на ковид.

«Абзац четырнадцатый пункта 2, пункт 2(1), абзац второй пункта 3(3), абзацы третий, четвёртый пункта 13 признать утратившими силу», – говорится в указе губернатора Михаила Развожаева, опубликованном на официальном сайте правительства Севастополя.

Ранее в городе отменили требование предоставлять QR-коды в общественных местах.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»