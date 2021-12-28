В Севастополе разрешили заселяться в отели и гостиницы без QR-кодов

В Севастополе разрешили заселяться в отели и гостиницы без предоставления QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни, а также результатов ПЦР-тестов на ковид.
«Абзац четырнадцатый пункта 2, пункт 2(1), абзац второй пункта 3(3), абзацы третий, четвёртый пункта 13 признать утратившими силу», – говорится в указе губернатора Михаила Развожаева, опубликованном на официальном сайте правительства Севастополя.
Ранее в городе отменили требование предоставлять QR-коды в общественных местах.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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