У еще одного высокопоставленного чиновника Украины обнаружили тайную недвижимость в Крыму

Правоохранительные органы Украины обнаружили в Крыму дачу своего высокопоставленного чиновника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недвижимость в Крыму обнаружилась еще у одного судьи Конституционного суда Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверяло декларации судей КС. В ходе этой проверки у судьи Виктора Кривенко обнаружился незадекларированный земельный участок в Семидворье.

По оценке НАПК земельный надел площадью 25 соток для индивидуального жилого строительства в дачном поселке между Алуштой и горой Демерджи стоит 4 млн гривен ($150 тыс). Сам Кривенко объяснил, что не задекларировал землю, потому что заключил договор о намерении передать ее в собственность другому человеку. Однако НАПК нашло договор от 23 февраля 2017 года, в котором указано, что именно судья является собственником земельного участка,

Ранее участок и дача в крымском Кореизе нашлись у председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

В сентябре открыто уголовное производство в отношении экс-губернатора харьковской области Айны Тымчук. Выяснилось, что у чиновницы и ее бывшего супруга был бизнес в Крыму – небольшая гостиница в Алуште, которой управлял Дмитрий Перепелица – ранее член Партии регионов начальником, экс-начальник главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской областной госадминистрации.

Между Симеизом и Алупкой на месте противотуберкулезного санатория расположено имение (площадью около 2 га) семьи Медведчуков с собственным пляжем. По документам, оно связано с российской фирмой, оформленной на супругу политика – телеведущую Оксану Марченко.

Впрочем, недвижимость в Крыму есть даже у президента Украины Владимира Зеленского. Его супруга купила квартиру в Ливадии в 2013 году за 164 тысячи долларов (примерно вчетверо дешевле, чем за подобную квартиру просят сейчас) и до июля текущего года аккуратно оплачивала коммунальные услуги.

Симферополь, Ольга Картошина

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