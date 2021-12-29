Неизвестный меценат подарил Ялте экзотические деревья и кустарники

Ялте к Новому году и Рождеству подарили 39 саженцев экзотических растений – 24 крупномера и 15 стандартных. Меценат пожелал остаться неизвестным.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, 6-метровые веерные пальмы высадят на набережной вместо уничтоженных вредителями, итальянская сосна (пиния) заменит поврежденный короедом плосковеточник в Симеизе.

Лириодендрон будет высажен в сквере у цирка, яблоня Рудольф и тис ягодный – в сквере на Садовой, ярко-алая роза Бэнкс – в Форосе, а устойчивые к морским бризам штамбовые тамариксы будут расти на набережной Гурзуфа.

Поселки ЮБК и Алупку украсят магнолии суланжа , а в Массандре появится редчайшее для региона дерево гинкго билоба.

Растения уже обработаны от вредителей – скоро начнётся их высадка.

Ялта, Лиана Макоба

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