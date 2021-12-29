В Крыму пытались ограбить банк с помощью бумажки

В Симферополе пытались ограбить банк с помощью бумажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из отделений на улице Киевской.

Мужчина взял талон, а когда подошла его очередь, передал сотруднице банка бумажку, в которой сообщалось, что у него в кармане «ствол и граната». И таким же образом вооружен его «человек в зале».

«Тревожную кнопку не нажимать 5 минут. Передать мне деньги. Все, что есть», – требовал он в записке.

Однако сотрудница тревожную кнопку нажала. Неудавшийся грабитель сбежал. Его пособника в зале не обнаружили. Сейчас мужчину ищет полиция.

Любопытно, что несколько teltgram-каналов опубликовали записку, которую грабитель передал сотруднице банка: они написаны разными почерками.

Симферополь, Лиана Макоба

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