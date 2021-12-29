Вместо гарантий безопасности: США собираются навязать России «сдерживание» на украинском направлении

Соединённые Штаты на предстоящих 10 января переговорах с Россией собираются навязать Москве дискуссию по Украине на основе двух подходов – «сдерживание и дипломатия». Напомним, в Кремле рассчитывают совсем на другую повестку – предоставление России юридически обязывающих гарантий о нерасширении НАТО на восток и прекращение военного освоения Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Россию заставят отвечать на вопросы об «агрессии против Украины», объявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс. В ином случае, ни о каких гарантиях безопасности для Москвы речи не пойдёт.

«Мы всегда будем придерживаться принципа «ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров», – заявил он.

Прайс добавил, что такой подход согласован с НАТО и союзниками в ОБСЕ. Встречу с ними Россия проведёт 11 и 12 января, соответственно.

Симферополь, Валентин Карамазов

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