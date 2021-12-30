Еще одно крымское чудо: смертность от ковида за сутки упала в разы

В Крыму за сутки зарегистрировано 110 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность от инфекции сократилась сразу в 4 раза: 29 декабря умерли 6 человек (накануне сообщалось о 24 летальных исходах). При этом, минздрав РК перестал число умерших с начала эпидемии.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 126 тысяч 770 зараженных, жертвами ковида стали 4 тысячи 307 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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