В Алуште задержали начальника управления муниципального контроля

Начальника управления муниципального контроля администрации Алушты подозревают в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, 28 декабря текущего года на территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя 300 тысяч рублей, пообещав взамен не реагировать на выявленные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства.

После получения денег чиновника задержали сотрудники полиции. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Алушта, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»