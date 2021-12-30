Тамада на чужой свадьбе: эксперты раскритиковали губернатора Севастополя

Массированный пиар губернатора Севастополя не помог ему ни стать своим среди горожан, ни доказать свою эффективность экспертам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , анализ деятельности глав столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации провели Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», – отмечают авторы исследования, добавляя: «В случае с городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) в «Национальном рейтинге мэров» делается акцент на отношении к их руководителям как к градоначальникам, а не как к главам субъектов. Хотя, безусловно, не всегда экспертам удается отделить местную и региональную повестку от федеральной».

Губернатор Севастополя занял 41 место из 88.

«Окончание года, как предсказывали многие эксперты, оказалось сложным для Михаила Развожаева, – отмечается в комментариях к рейтингу. – При этом общие оценки за рассматриваемый период несколько скорректировали «в плюс» локальное падение последних месяцев. Многие эксперты не считают весь год в целом для Михаила Развожаева провальным, впрочем, и блестящими его результаты полагают немногие.

В первую очередь ослабляют позиции Михаила Развожаева конфликты при застройке городских территорий. Сюжет, знакомый по множеству городов России, усугубляемый значительным интересом инвесторов к Севастополю и усиленным федеральным финансированием. Это та самая ситуация, которую некоторые эксперты определяют формулой «чем лучше – тем хуже».

Исключительно негативно на имидж Михаила Развожаева повлияли введённые на считанные дни сверхжёсткие антиковидные меры. Из этой ситуации эксперты сделали вывод, что в команде главы Севастополя либо не очень просчитывают последствия своих публичных действий, либо пытаются игнорировать реакцию на них населения и наблюдателей. И в первом, и во втором случае это очень неприятная и опасная ошибка.

Кроме ошибочности самой по себе идеи создания блокпостов для проверки QR-кодов на въезд и выезд из курортного города, её осуществление оказалось бездарно организованным. По сообщениям экспертов у проверяющих зачастую просто отсутствовали технические возможности для выполнения своих функций. Не обошлось в рассматриваемый период в городской администрации и без коррупционных скандалов.

Поэтому, хотя Михаил Развожаев в конце года несколько скорректировал своё положение в исследовании, однако он так и остался среди коллег по цеху на весьма средних позициях в «Национальном рейтинге».

По мнению Олега Николаева, выступившего один из экспертов при составлении рейтинга, в 2021 году имидж Михаила Развожаева как «своего парня» начал страдать именно из-за необдуманных решений.

«Дружеское застолье Михаила Развожаева с Севастополем заканчивается. Это тенденция для всех губернаторов с весны 2014 года. Они живут на завышенных ожиданиях и доверии, потом – на больших деньгах и проектах из Москвы, – отмечает эксперт. – Но весь этот кредит копится с отсутствием отдачи – почти ничего отличного не происходит, и новый глава перестает выделяться на фоне ошибок предшественника.

«Свой парень» хорош во время произношения патриотических речей или тостов, танцев со старшим поколением города, в ходе приёмов больших гостей из Москвы.

Михаил Развожаеав кажется эффективным тамадой на чужой свадьбе, где он хочет понравиться богатой или знатной невесте, чтобы она предпочла его жениху и увезла с собой в столицу или помогла продвинуться по карьерной лестнице. Во всём этом шоу одного актёра нет Севастополя, который представляется даже не заложенным трамплином для амбиций молодого градоначальника.

Все эти картинки, красивые отчёты, признания себя лучшим в РФ, постановочные кадры на незавершённых объектах хороши для местечкового креативного агентства, но никак не хозяйствующего субъекта в городе федерального значения. При этом здесь каждый твой шаг оценивается населением, изгнавшим уже двух губернаторов».

Еще хуже оценили эксперты работу теперь уже бывшего мэра Симферополя Валентина Демидова, поставив его на 80 строчку из 88.

«Позор городской власти – затянувшаяся реконструкция центральной площади республики – площади Ленина, на которую выходят окна здания Совета министров Крыма. То есть муниципалитет не смог организовать должный ремонт буквально под окнами главы Крыма, – комментирует ситуацию политолог Иван Мезюхо. – Губернатор, к слову, в этом году выполнял роль мэра города, производя подворовые обходы в Симферополе. Администрации Валентина Демидова, по большому счёту, должно быть не по себе от того, что глава региона вытаскивает городские проекты на своём управленческом ресурсе и гасит возможное недовольство симферопольцев за счёт прямого контакта с горожанами».

В итоге сегодня Демидов лишился должности мэра.

Симферополь – Севастополь, Олег Яковенко

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