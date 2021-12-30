Украинский дипломат отправил в утиль американскую мировую гегемонию

США в 2021 году навсегда сошли с мирового пъедестала. С 2022 года глобальные геополитические процессы будет определять многополярность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

По его словам, именно после Афганистана весь мир понял, что США больше «не король». Дипломат считает, что Вашингтону придётся вступить в длительное противостояние с Пекином.

«Чтобы понимать, что будет происходить в 22-м году, нужно очень сжато понять, что произошло в 21-м году. На глобальном уровне 21-й год – это год, когда гегемон, Соединенные Штаты, сошел с пьедестала. И мы даже приблизительно понимаем, когда это произошло. Это вывод американских войск из Афганистана», – отметил он.

«Король, с точки зрения гегемонии, все-таки оказался, неспособным даже нормально выйти из Афганистана. Кто бы что ни говорил, но поняли, что 21-й год – это год, когда мы перешли в многополярный мир, но при этом главное геополитическое противоречие 21-го века, сегодня всем понятно, будет между Китаем и Соединенными Штатами», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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