«Не можем сбить»: украинский полковник пожаловался на господство российских БПЛА в небе над Донбассом

Украинская армия не способна ни сбить, ни создать помех используемым бойцами ЛДНР многофункциональным беспилотным комплексам «Орлан» российского производства, предназначенным для разведки и наведения на цель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на полковника украинской армии, командира одной из бригад ВСУ сообщает издание «Военный курьер Украины».

По словам военного, возможности украинских средств радиоэлектронной борьбы недостаточны, чтобы справиться с «Орланами».

«На высоте 5,5-6,6 км мы его не достаём, а его оптика и навигация работает таким образом, что его не погасить средствами РЭБ, и он спокойно выполняет разведывательные действия», – пожаловался полковник ВСУ.

Командир украинской бригады отметил также, что большую угрозу его подчинённым несут дроны ЛДНР, к которым прикрепляются бомбы и мины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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