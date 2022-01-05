На Украине готовятся к голодным временам: российская селитра ушла в Индию

Украине срочно нужны 10 миллионов тонн селитры для производства удобрений, иначе в следующем году страну ждёт неурожай и голод. Закрыть дефицит могут только поставки из России, однако развязанная президентом Зеленским торговая война с РФ привела к перенаправлению поставок с Украины на дружественную Москве Индию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

По словам экономиста, экспорт российских удобрений на Украину уже прекращён без малейшего ущерба для РФ, так как спрос на селитру в мире бьёт все рекорды.

Кроме того, по итогам визита Владимира Путина к индийскому премьер-министру Нарендре Моди в Дели заявили, что готовы выкупить у Москвы все «лишние объёмы».

«Нам следует ожидать еще и продовольственного кризиса. Потому что так складывается ситуация. Россия больше не покроет все эти 10 миллионов тонн селитры. Уже с 1 января закрыт импорт, заградительные квоты введены Зеленским. Всё, с 1 января ничего не едет на самом деле. Едет, если кто слышал... Путин, когда ездил с Моди встречаться, он персонально договорился, что Россия поставит удобрения Индии. То есть, это уже такие, не экономические даже, а политические или геополитические договоренности», – отметил эксперт.

«Те закупщики, кто даже тягал кругом через что-то (через другие страны – прим. «НД») эти российские удобрения, а это были Литва, Грузия и так далее… притянуть-то уже будет невозможно. Просто потому, что их не будет. Потому что европейцы тоже захотят эти удобрения себе как-то купить», – приводит слова Саливона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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