В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году выявляемость инфекции в городе достигла пика 8 ноября, когда было зарегистрировано 358 новых случаев. После этого показатели начали снижаться и 31 декабря достигли минимума за последние полгода – 47 вновь заболевших.

Однако уже 1 января этот показатель составит 50, а второго января – 60 человек. За минувшие сутки зафиксировано 63 новых случая.

Подросла и смертность: если в последние дни декабря и в первых числах января сообщалось о 2 -3 летальных исходах, а 31 декабря никто не умер, то вчера сообщили о 5 погибших от ковида, сегодня – о 4.

Севастополь, Лиана Макоба

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