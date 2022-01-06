В Севастополе отмечается новый рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе фиксируется новый рост заболеваемости коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году выявляемость инфекции в городе достигла пика 8 ноября, когда было зарегистрировано 358 новых случаев. После этого показатели начали снижаться и 31 декабря достигли минимума за последние полгода – 47 вновь заболевших.
Однако уже 1 января этот показатель составит 50, а второго января – 60 человек. За минувшие сутки зафиксировано 63 новых случая.
Подросла и смертность: если в последние дни декабря и в первых числах января сообщалось о 2 -3 летальных исходах, а 31 декабря никто не умер, то вчера сообщили о 5 погибших от ковида, сегодня – о 4.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube