Значительная часть Симферополя почти на сутки осталась без воды

Значительная часть Симферополя в Рождество почти на сутки осталась без водоснабжения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 3 часов ночи 7 января более 20 улиц и 10 поселков вынуждены находиться без воды из-за крупной аварии на трубопроводе.
В ГУП РК Вода Крыма сообщили, что к выходу из строя участка сетей привел заводской брак фасонных элементов трубопровода. Под отключение попали улица Киевская, район Москольца, пгт ГРЭС, Аграрное, Комсомольское, села Богдановка и Укромное и другие.
Вернуть воду обещали к полуночи.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube