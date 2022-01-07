Значительная часть Симферополя почти на сутки осталась без воды

Значительная часть Симферополя в Рождество почти на сутки осталась без водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 3 часов ночи 7 января более 20 улиц и 10 поселков вынуждены находиться без воды из-за крупной аварии на трубопроводе.

В ГУП РК Вода Крыма сообщили, что к выходу из строя участка сетей привел заводской брак фасонных элементов трубопровода. Под отключение попали улица Киевская, район Москольца, пгт ГРЭС, Аграрное, Комсомольское, села Богдановка и Укромное и другие.

Вернуть воду обещали к полуночи.

Симферополь, Лиана Макоба

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