НАТО: соваться в Крым можно только в самом крайнем случае

Крым и Калининград являются зонами запрета доступа, в которые стоит соваться только в самом крайнем случае – так считают в НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Калининграде расположен штаб Балтийского флота, в области размещена межвидовая войсковая группировка, в зоне поражения которых европейские базы НАТО и объекты американской ПРО. Регион защищен от воздушных атак зенитно-ракетными бригадами и полками радиоэлектронной борьбы.

Крым, являющийся базой Черноморского флота, защищен береговыми противокорабельными комплексами с дальностью стрельбы до 500 километров. Кроме того, на полуострове дислоцируются подразделения ПВО и ВКС с современными зенитно-ракетными комплексами.

«В Вашингтоне неоднократно утверждали, что в случае военного конфликта с Россией первоочередная задача армии США – нейтрализация так называемых зон запрета доступа (так в Пентагоне называют территорию противника, прикрытую мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы), – рассказал РИА Новости аналитик Андрей Коц. – В России это Крым и Калининградская область. В НАТО считают, что войска там понесут неоправданно высокие потери».

Москва, Игроь Юров

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