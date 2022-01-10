В Крым собираются пустить круизные поезда

В Крым собираются пустить туристические поезда из Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», железнодорожный экскурсионный маршрут «Крымский вояж» пройдет через Воронеж, Тамань, потом поезд проследует через весь Крым в Севастополь, оттуда направится в Евпаторию, затем в Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону и вернется в Москву. В каждом городе предусмотрены экскурсии. Например, в Тамани – в этнографический музей казачьего быта и на винные заводы; в Севастополе – в Херсонес Таврический и Балаклавский комплекс подводных лодок (можно заменить на винзавод «Золотая балка»); в крымской столице туристам покажут набережную реки Салгир; в Феодосии можно будет посетить один из музеев, а в Керчи – посмотреть на Крымский мост с горы Митридат.

Весь маршрут рассчитан на 7 дней, стоимость круиза с полной программой начинается от 54 тысяч (в туристическом поезде будут только вагоны купе и СВ).

Предполагается, что первый состав отправится из Москвы 17 февраля, и круизные поезда будут ходить еженедельно до 19 мая.

Оценить перспективы этой затеи пока трудно, тем более что за рамками круиза остаются ЮБК и Бахчисарайский район, где располагается большинство из главных достопримечательностей Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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